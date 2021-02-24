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Общество

Пункты вакцинации от COVID-19 в Пскове работают ежедневно

Пункты вакцинации от коронавируса в Пскове работают ежедневно, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

Вакцинация от COVID-19 проводится по предварительной записи по телефону кол-центра – 29-90-28.

В поликлинике № 1 (улица Кузнецкая, 19) пункт вакцинации работает в кабинетах № 10 и 12 по будням с 8:00 до 18:00, в выходные – с 8:00 до 13:00.

В поликлинике № 2 (улица Коммунальная, 23) пункт вакцинации работает в кабинетах № 4 и 27 по будням с 8:00 до 19:00, в выходные – с 8:00 до 14:30.

В поликлинике № 3 (улица Индустриальная, 8) пункт вакцинации работает в кабинетах № 4 и 7 по будням с 8:00 до 18:00, в выходные – с 8:00 до 12:00. 

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