Пункты вакцинации от COVID-19 в Пскове работают ежедневно

23:59, 24 февраля 2021, ПАИ

Пункты вакцинации от коронавируса в Пскове работают ежедневно, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

Вакцинация от COVID-19 проводится по предварительной записи по телефону кол-центра – 29-90-28.

В поликлинике № 1 (улица Кузнецкая, 19) пункт вакцинации работает в кабинетах № 10 и 12 по будням с 8:00 до 18:00, в выходные – с 8:00 до 13:00.

В поликлинике № 2 (улица Коммунальная, 23) пункт вакцинации работает в кабинетах № 4 и 27 по будням с 8:00 до 19:00, в выходные – с 8:00 до 14:30.

В поликлинике № 3 (улица Индустриальная, 8) пункт вакцинации работает в кабинетах № 4 и 7 по будням с 8:00 до 18:00, в выходные – с 8:00 до 12:00.