0
00:59
Деньги на подарки женщинам и прелести онлайн-праздника – в «Хорошем дайджесте»
23:06
Медики обнаружили новый очаг коронавируса в Островском районе
22:42
Как псковичам минимизировать походы в налоговую и на какие налоговые вычеты можно рассчитывать – в интервью с Алексеем Салтыковым
21:47
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
20:17
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
19:22
Ещё одну школу в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
18:33
Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской
Еще новости
Общество

Власти отреагировали на жалобу псковича об открытии скандальной службы доставки суши

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев прокомментировал сообщение об открытии службы доставки суши и роллов с провокационным названием, размещенное на сайте губернатора Михаила Ведерникова.

Заявитель поинтересовался, как скандальная сеть получила разрешение на торговлю в Пскове. «Мне стыдно с детьми проходить мимо. Чему учат эти «кормильцы» наших детей, наш народ?!» - возмутился пскович.

Андрей Михеев пояснил, что в соответствии с действующим законодательством торговля носит уведомительный вид деятельности и не требует специального разрешения. «Не допускается реализация товаров, которые запрещены или ограничены законодательством Российской Федерации», - подчеркнул он.

Председатель комитета пояснил, что указанная в обращении компания является крупной федеральной сетью, оказывающей услуги общественного питания. По его словам, при разработке бренда компания ставила целью максимально привлечь внимание потенциальных покупателей. «Логотип и название компании зарегистрированы Всемирной организацией интеллектуальной собственности 9 октября 2020 года. В переводе с японского языка означает «День недели – суббота», - добавил Андрей Михеев.

Он отметил, что в судебной системе Российской Федерации существует прецедент рассмотрения жалоб на бренд данной организации. Так, Красноярский суд отказал в удовлетворении иска о требовании изменить коммерческое название компании, поскольку фирменное наименование компании не противоречит общественным интересам, а также принципам гуманности и морали. Данное решение было вынесено 10 января 2019 года.

Напомним, ранее в Псковское агентство информации обратилась пенсионерка, которая тоже пожаловалась на сервис по доставке суши и роллов, открывшийся на Рижском проспекте. ПАИ решило помочь пожилой псковичке и выяснило, какие инстанции принимают подобного рода обращения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Деньги на подарки женщинам и прелести онлайн-праздника – в «Хорошем дайджесте»
03 марта 2021
Деньги на подарки женщинам и прелести онлайн-праздника – в «Хорошем дайджесте»
Медики обнаружили новый очаг коронавируса в Островском районе
02 марта 2021
Медики обнаружили новый очаг коронавируса в Островском районе
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
02 марта 2021
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
02 марта 2021
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
Ещё одну школу в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
02 марта 2021
Ещё одну школу в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской
02 марта 2021
Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской
Госдума рассказала о законе о дополнительной защите персональных данных россиян
02 марта 2021
Госдума рассказала о законе о дополнительной защите персональных данных россиян
Сила есть: пациенты псковской инфекционки портят имущество учреждения
02 марта 2021
Сила есть: пациенты псковской инфекционки портят имущество учреждения

Идет загрузка...