Власти отреагировали на жалобу псковича об открытии скандальной службы доставки суши

17:05, 02 марта 2021, ПАИ

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев прокомментировал сообщение об открытии службы доставки суши и роллов с провокационным названием, размещенное на сайте губернатора Михаила Ведерникова.

Заявитель поинтересовался, как скандальная сеть получила разрешение на торговлю в Пскове. «Мне стыдно с детьми проходить мимо. Чему учат эти «кормильцы» наших детей, наш народ?!» - возмутился пскович.

Андрей Михеев пояснил, что в соответствии с действующим законодательством торговля носит уведомительный вид деятельности и не требует специального разрешения. «Не допускается реализация товаров, которые запрещены или ограничены законодательством Российской Федерации», - подчеркнул он.

Председатель комитета пояснил, что указанная в обращении компания является крупной федеральной сетью, оказывающей услуги общественного питания. По его словам, при разработке бренда компания ставила целью максимально привлечь внимание потенциальных покупателей. «Логотип и название компании зарегистрированы Всемирной организацией интеллектуальной собственности 9 октября 2020 года. В переводе с японского языка означает «День недели – суббота», - добавил Андрей Михеев.

Он отметил, что в судебной системе Российской Федерации существует прецедент рассмотрения жалоб на бренд данной организации. Так, Красноярский суд отказал в удовлетворении иска о требовании изменить коммерческое название компании, поскольку фирменное наименование компании не противоречит общественным интересам, а также принципам гуманности и морали. Данное решение было вынесено 10 января 2019 года.

Напомним, ранее в Псковское агентство информации обратилась пенсионерка, которая тоже пожаловалась на сервис по доставке суши и роллов, открывшийся на Рижском проспекте. ПАИ решило помочь пожилой псковичке и выяснило, какие инстанции принимают подобного рода обращения.