土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески

17:33, 01 февраля 2021, ПАИ

В Псковское агентство информации обратилась пенсионерка, которая живёт на Рижском проспекте в Пскове. Она рассказала, что в одном из соседних домов в подвальном помещении недавно открылся сервис по доставке суши и роллов, работающий по франшизе во многих российских городах и, как правило, сопровождаемый скандалами и судебными разбирательствами.

Связаны они с провокационным названием, которое составлено из двух японских иероглифов в русской транскрипции. В заголовке мы использовали один из них, он переводится как «суббота». Казалось бы, ничего неприличного здесь нет, но произношение некоторых японских слов вызывает у носителей русского языка ассоциации с матерными словами.

«Здесь ходят школьники, останавливаются, хихикают, делают неприличные жесты. Мы, взрослые, недоумеваем и приходим в ужас. Никого это не волнует, а школьников вот привлекло», - посетовала псковичка. Она отметила, что жители хотят пожаловаться на заведение, которое разместило на входе вывеску с «неприличным» названием, но не знают, куда идти в таких случаях.

ПАИ решило помочь пожилой псковичке и выяснить, какие инстанции принимают подобного рода обращения. Их оказалось довольно немного.

Куда надо звонить

1. Сообщить свои претензии, касающиеся вывесок, жители региона могут в прокуратуру Псковской области. «Пускай люди напишут нам, объяснят, что именно им не нравится. Будем разбираться», - заявили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Псковской области расположена по адресу: 180000, г. Псков, ул. Плехановский посад, д. 6.

Телефоны: (8112) 69-83-10; (8112) 69-83-34; (8112) 69-83-79. Телефон-факс дежурного прокурора: (8112) 69-83-11; (8112) 69-83-14.

Электронная почта: info@prokuratura.pskov.ru.

2. Также можно пожаловаться в администрацию города Пскова, написав письмо на имя главы Александра Братчикова. Обращения, касающиеся вывесок, будут перенаправлены специалистам в управление градостроительной деятельности.

Почтовый адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 22 .

Телефон/факс приемной: + 7 (8112) 29-00-00.

E-mail: goradmin@pskovadmin.ru

Куда не надо звонить

А вот в Роспотребнадзор с сообщениями об оскорбительных вывесках звонить не стоит. В ведомстве рассказали, что не занимаются такими вопросами. Служба принимает только жалобы, связанные с качеством продукции и оказания услуг. Если вас, к примеру, отравили блюдами или плохо обслужили – тогда смело идите в Роспотребнадзор.

Обращение в УФАС тоже не поможет. «К сожалению, вывеска – это не реклама. УФАС уполномочено наказывать только за нарушения в рекламе. Вот если у них кроме вывески есть еще что-то (баннеры на фасадах, например), тогда можно обращаться к нам», - рассказали в псковской антимонопольной службе. То есть в УФАС нужно сообщать, если где-то размещена оскорбительная реклама товаров или услуг.

Роскомнадзор тоже не принимает жалобы на вывески. «У нас в ведении информационные средства связи, персональные данные, с вывесками мы не работаем. Если бы это было персональное оскорбление человека, связанное с его персональными данными, – тогда да, к нам», - рассказали ПАИ в Управлении Роскомнадзора по Псковской области.

Отметим, в Пскове требования к размещению вывесок прописаны в Правилах благоустройства, санитарного содержания и озеленения города. Ознакомиться с ними можно здесь>>>