Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
Корреспонденты газеты «Плюсский край» оказались свидетелями задержания пьяного пассажира. Он находился в фирменном поезде «Ласточка», который прибыл на станцию Плюсса в 20:42. Оперативная группа подъехала к вагону и задержала пассажира. Сейчас он доставлен в отдел. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, буянил и приставал к проводницам. Сотрудники полиции составляют протокол о правонарушении.