Система рибейтов даёт возможности для развития экономики Псковской области – Ольга Тимофеева

16:00, 03 марта 2021, ПАИ

В Псковской области система рибейтов даёт дополнительные возможности для развития экономики. Об этом рассказала генеральный директор Театрально-концертной дирекции региона Ольга Тимофеева в эфире проекта ПАИ-live 3 марта.

Два года назад на Театрально-концертную дирекцию возложили обязанность по реализации механизма рибейтов – возмещение финансовых затрат кинокомпаниям, которые они понесли на территории Псковской области. Вернуть можно 20 % затрат. Региону это необходимо для развития туризма.

«У нас есть уникальные места, узнаваемые не только в России, но и за рубежом, – отметила Ольга Тимофеева. – Система должна работать и привлекать туристов».

Социальная составляющая системы рибейтов даёт области дополнительные возможности для развития экономики.

«Два года уже действует эта система, но пока мы рибейт не выдали никому, – пояснила Тимофеева. – Система предусматривает большое количество документов, которые должны будут предоставлены. Кинокомпании сложно его собрать».