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Общество

Энергетики завершили прокладку волоконно-оптической линии связи через Псковскую область протяжённостью 365 км

Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Псков – Новосокольники – Смоленск – Брянск – Найтоповичи» протяженностью 365 километров.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, цифровизация каналов связи позволит повысить наблюдаемость сетевой инфраструктуры и эффективность технологического управления.

Новая ВОЛС смонтирована на опорах линий электропередачи 220 кВ и 330 кВ, которые расположены в трёх регионах – Псковской, Смоленской и Брянской областях. В качестве системы передачи информации применено решение на основе технологии спектрального уплотнения каналов DWDM (скорость передачи – до 100 Гбит/с). Внедренное оборудование преимущественно российского производства.

Работы выполнены на ЛЭП, задействованных в электроснабжении территорий с общим населением 2,7 млн человек. В числе крупнейших потребителей находятся инфраструктурные объекты Российских железных дорог, Смоленский завод радиодеталей, НПО «Измеритель» (управляется ГК «Ростех»), а также ПО «Кристалл» – крупнейший производитель бриллиантов в России и Европе.

По итогам реализации проекта общая протяженность ВОЛС в магистральных электросетях Северо-Запада достигла 12,6 тыс. км. Цифровой связью обеспечено более 95 % всех энергообъектов. До конца 2022 года планируется строительство ещё 559 километров ВОЛС, которые будут проложены на основных магистральных ЛЭП в Коми и Брянской области.

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