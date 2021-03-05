Наркокурьеров задержали полицейские в Псковской области

10:58, 05 марта 2021, ПАИ

В Псковской области полицейские задержали наркокурьеров, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

33-летнего ранее судимого псковича задержали за противоправные деяния в сфере наркобизнеса в результате оперативно-разыскных мероприятий. При личном досмотре при нём обнаружили и изъяли наркотик массой 0,82 грамма.

При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлен и его сообщник.

Злоумышленники успели оборудовать порядка 10 тайников-закладок, было изъято около 50 разовых доз наркотиков.

Задержанным грозит тюремное заключение на срок до 15 лет. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.