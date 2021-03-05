На 7,9% выросли инвестиции в основной капитал в Псковской области в 2020 году

13:26, 05 марта 2021, ПАИ

На развитие экономики и социальной сферы Псковской области в 2020 году было направлено более 37,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 7,9 % больше уровня 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

По величине индекса физического объёма инвестиций в основной капитал в 2020 году Псковская область заняла третье место среди регионов Северо-Западного федерального округа.

В 2020 году 75,8 % от общего объёма инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) было направлено на развитие сельского хозяйства, транспорта, строительства, обрабатывающих производств, здравоохранения и образования.