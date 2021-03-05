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Экономика

В Псковской области рассчитывают собрать 160 тысяч тонн зерна

160 тысяч тонн зерна рассчитывают собрать в Псковской области в этом году. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов, пишет «Псковская правда».

«Год закончился удачно для нашего сельского хозяйства, у нас высокий индекс продукции, мы подросли к уровню прошлого года на 9%», - отметил Романов, добавив, что Псковская область имеет один из высоких сельхозпоказателей по России и самый высокий индекс по СЗФО.

В этом году объёмы озимого сева на 60% больше, чем в прошлом.

«Если все погодные условия сложатся и все будет как в прошлом году, то мы ожидаем урожай зерна 160 тыс. тонн. В прошлом году 154 тонны намолотили — и это отличный результат», - отметил Романов.

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