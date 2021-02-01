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В Пскове разыскивается 16-летняя Алина Нефёдова

ЛизаАлерт разыскивает 16-летнюю Алину Александровну Нефёдову

 

В Пскове ищут пропавшую 16-летнюю Алину Нефёдову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

С 26 февраля 2021 года её местонахождение неизвестно. Приметы девушки: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы осветлённые, глаза серые. Была одета в чёрную больевую куртку, синие джинсы, чёрные кроссовки. С собой был чёрный рюкзак..

Если вы что-либо знаете о местонахождении Алины Нефёдовой, просьба обратиться по номеру 8(800)700-54-52 или 112.

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