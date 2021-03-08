Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе

13:17, 08 марта 2021, ПАИ

Водителя ВАЗ-2111 госпитализировали после съезда двух автомобилей в кювет в Великолукском районе, передаёт корреспондент районной газеты «Наш путь».

ДТП произошло 8 марта около 11:55 на 463-м километре трассы М-9 в Великолукском районе.

По словам очевидца, автомобили ВАЗ-2111 и Nissan Teana ехали в сторону Москвы. Водитель ВАЗа при повороте налево, на зелёную зону, резко затормозил, а водитель Nissan Teana не успел среагировать и объехать автомобиль справа и врезался в ВАЗ. В результате столкновения оба автомобиля съехали в кювет.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа. Его сразу госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу. Диагноз устанавливается.