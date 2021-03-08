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Общество

Власти Новосокольнического района вручили медикам цветы 8 Марта

Фото: газета «Новосокольнический край».

Праздничное утро 8 Марта глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв и глава города Николай Наумов начали с поздравлений. Они посетили пункт скорой помощи и вручили дамам цветы, сообщает газета «Новосокольнический край».

Глава района подчеркнул, что работники скорой помощи всегда были и остаются на передовой борьбы за здоровье человека. Зачастую от их оперативности и профессионализма зависит человеческая жизнь. Особенно этот опасный труд важен сейчас, в условиях пандемии.

«Вы принимаете на себя первый удар, каждую минуту рискуя собой во имя спасения пациента», – заметил Виталий Соловьёв.

Фото: газета «Новосокольнический край».

Глава района и глава Новосокольников адресовали слова огромной благодарности всем медицинским работникам, кто сделал шаг доброй воли и вступил на путь борьбы с коронавирусом.

«Пациенты борются за своё здоровье и жизнь, а медики им в этом помогают. Спасибо и низкий поклон!» – обратились Виталий Соловьёв и Николай Наумов к медикам.

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