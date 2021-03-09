Опочанин застрелил из ружья знакомого, который лёг с его сожительницей в кровать

14:10, 09 марта 2021, ПАИ

В Опочке перед судом предстанет 50-летний мужчина по обвинению в убийстве знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 19 января 2021 года мужчина находился вместе со своей сожительницей по месту жительства в одной из деревень Опочецкого района. К ним в гости пришёл знакомый, который после непродолжительного застолья лёг с женщиной в кровать.

Опочанин приревновал сожительницу к гостю, схватил незарегистрированное охотничье ружьё и выстрелил в мужчину. От огнестрельного ранения грудной клетки мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.