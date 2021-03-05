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Экономика

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые за полгода

Фото Pixabay

Впервые за полгода курс евро опустился ниже 88 рублей. Доллар держится на уровне 74 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на Московскую биржу.

Европейская валюта расчетами «завтра» снизилась на 47 копеек, до 87,97 рубля, а доллар на 31 копейку – до 73,89 рубля. Накануне ночью нефть Brent превысила 70 долларов за баррель впервые с января 2020 года.

Во время пандемии из-за падения спроса с мая 2020 года ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Ограничения были скорректированы, и на март этого года они составляют 7,05 млн баррелей в сутки.

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