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Общество

Наблюдать за ветром советует сегодня народный календарь

14 марта по народному календарю наступила Евдокия Свистунья (Авдотья Плющиха), пишет calend.ru.

Святая Евдокия Илиопольская, память которой отмечается 14 марта, — раннехристианская мученица. В молодости она отличалась красотой и, будучи блудницей, заработала огромное состояние. В христианство Евдокию обратил монах Герман. После этого она отдала всё своё состояние епископу Гелиопольскому, а сама приняла постриг в женском монастыре, где позже стала настоятельницей. Когда Евдокию увидел наместник Диоген, он был восхищён её красотой и попытался овладеть ею. Несмотря на пытки, монахиня сохранила верность своему обету.

По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта, то есть на начало весны. Этот праздник предки отмечали весело и торжественно, а святая получила прозвище Весновка. На Евдокию женщины, девушки и дети залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!»

Крестьяне уже всерьёз задумывались о будущем урожае, подыскивали работников. Именно в этот день оканчивались сроки зимнего найма и начинались наймы весенние. Они могли быть разными: «с Евдокей до Егорья» или «с Евдокей по Петров день».

У гусятников с этого дня начинались разговоры о гусиной охоте и о назначении дней, когда пускать гусей на бой.

Ещё одно прозвище Евдокии — Свистунья — связано с тем, что в её праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом.

Назывался этот день также Авдотьей Плющихой, потому что весной лёд и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Для этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию тёплый ветер — лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже — всё лето пригоже».

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