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Более полумиллиона рублей украли у великолучан с карт «банковские сотрудники»

В Великих Луках у двух местных жителей мошенники сняли с карт более полумиллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

11 марта жителю Великих Лук 40-летнему мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом предотвращения мошеннических действий украл у великолучанина 280 тысяч рублей с карты. Возбуждено уголовное дело.

По такой же схеме 12 марта 33-летнего великолучанина злоумышленники тоже ввели в заблуждение и прибрали к рукам 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

 

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