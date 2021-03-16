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Общество

Неделя детской книги стартует в Пскове 22 марта

С 22 по 31 марта в библиотеках Пскова пройдет очередная неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям». Встречи с юными читателями проведут писатели Екатерина Тимашпольская, Евгения Русинова и Алексей Ходорыч, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской библиотеке. 

В программе - творческие встречи с писателями и издателями, громкие чтения и мастер-классы, библиоквесты, презентации, игровые программы и викторины, подведение итогов конкурса «Письмо любимому герою книг». С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова по адресу: https://bibliopskov.ru/ndk2021.html.

Плакат-послание к мероприятию создала поэт, прозаик и переводчик, член Союза писателей России, дипломант международного Евразийского конкурса поэтического перевода, член Общественного Совета по культуре при комитете по культуре Псковской области Татьяна Рыжова. Художественно оформила текст выпускница Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна, иллюстратор детских книг, лауреат V Фестиваля творческой молодёжи городов воинской славы и городов-героев России «Помним, гордимся, верим» Вера Белюсь.

На этом плакате Татьяна Рыжова и Вера Белюсь отвечают на «детский» вопрос, нужны ли книжки людям на Земле.

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