В Великих Луках разыскивают одиннадцатилетнего мальчика Даниила Баглая

18:11, 16 марта 2021, ПАИ

Поисковый отряд «След» в Великих Луках разыскивает 11-летнего Баглая Даниила Эдуардовича (2009 года рождения). Об этом сообщили в паблике поискового отряда.

Даниил ушёл из дома, расположенного на улице Набережная Л. Шмидта, д. 9 во второй половине дня 13 марта 2021 года. Был одет в красную куртку с опушкой. По последней информации, мальчика видели в районе Ботвина, Некрасова, Герцена.

Всем, кто обладает информацией о мальчике, просьба сообщить по телефону 02 или 8-911-376-76-76.