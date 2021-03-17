Сержант в Острове потратил с чужой карты деньги и получил штраф

14:05, 17 марта 2021, ПАИ

В Острове младший сержант по контракту потратил с чужой банковской карты деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе военного следственного отдела по Псковскому гарнизону.

15 мая этого года в Острове мужчина нашел на улице банковскую карту и купил на нее товаров на 5 тысяч рублей. Хозяин карты, заметив списания денег, перевел оставшуюся сумму на другой счет. Позже в ходе предварительного следствия военнослужащий возместил гражданину ущерб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159.3 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину).

Псковский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным и назначил штраф в 30 тысяч рублей.