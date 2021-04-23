Мужчина погиб при пожаре в Опочке

09:24, 23 апреля 2021, ПАИ

Мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме на улице Гагарина в Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома в трехкомнатной квартире 23 апреля в 00:54. Пожарные эвакуировали из дома 11 человек, в том числе одного ребенка. В результате пожара комната закопчена по всей площади. Огнём повреждены пол, кровать и кресло. В квартире нашли тело 42-летнего мужчины, хозяина дома.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.