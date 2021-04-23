59-летний житель Пскова взял в кредит 349 тысяч рублей и перевёл их мошенникам

11:16, 23 апреля 2021, ПАИ

59-летний житель Пскова взял в кредит 349 тысяч рублей и перевёл их мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичу позвонили сначала неизвестная женщина, а потом и мужчина, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что некие злоумышленники будто бы намереваются завладеть денежными средствами псковича, поэтому следует незамедлительно оформить банковский кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Горожанин последовал рекомендациям незнакомцев: оформил кредит, обналичил деньги и через банкомат перевел 349 тысяч рублей на указанный счет. Мужчина намеревался перечислить и дополнительную сумму, но сотрудники банка, обратив внимание на характер осуществляемых им операций, предупредили клиента, что, скорее всего, его вводят в заблуждение мошенники.

Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию, возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.