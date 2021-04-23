Великолучане завоевали две бронзы на первенстве России по кикбоксингу

16:11, 23 апреля 2021, ПАИ

Великолучане завоевали две бронзовые медали на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу, который проходит в Красноярске. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Так, великолучанин Иван Веретенников стал бронзовым призёром первенства России среди юниоров 18-20 лет. Состязания собрали более 200 спортсменов из 80 регионов страны. Вместе с медалью Иван Веретенников завоевал путевку на первенство Европы в составе национальной юниорской сборной Союза ММА России.

Бронзу также завоевал ещё один великолучанин – Никита Кунгурцев. Он замкнул тройку победителей среди спортсменов 13-15 лет по итогам участия в первенстве России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт».