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На муниципальные деньги провести ремонт стадиона «Локомотив» в Пскове невозможно

На фото Александр Коновалов. Фото АиФ Псков

Корреспонденты АиФ в Пскове  поговорили с заместителем главы администрации Пскова Александром Коноваловым.  Он ответил, как будут реконструироваться стадионы в Пскове:

«Локомотив» небольшую модернизацию прошел в прошлом году. Сейчас там компания по гарантийным обязательствам исправляет беговые дорожки. Но это стадион, который сейчас требует самого большого внимания, потому что подтрибунные помещения начинают ветшать — этому объекту более 50 лет уже. В ближайшее время будем думать, как его «откапиталить». На муниципальные деньги это вряд ли получится, надо искать варианты, как получить федеральные деньги на реконструкцию. Пока федеральные программы не позволяют тратить федеральные деньги на это, но есть понимание, что с 2023 года появится строчка в федеральных программах по капремонту. Все капремонты — это наличие проектно-сметной документации. И это то, о чем надо подумать уже сейчас.

Что касается «Электрона», фактически в собственности муниципалитета находится территория непосредственно перед бассейном. Сейчас там ведем работы по демонтажу трибун — они практически демонтированы, мусор дробится и вывозится.

Есть несколько путей развития этой территории. Первый — попытаться запроектироваться, войти к какую-нибудь федеральную инвестиционную программу и сделать там спортивное ядро. Второй путь, по которому мы сейчас идем, — это во взаимодействии с Российским футбольным союзом согласовать строительство крытого футбольного манежа вместе с уличной спортивной инфраструктурой и полностью за счет средств федерации построить этот столь нужный объект», - сказал  изданию  Алекасндр Коновалов.

Полное интервью читайте на ссайте «АиФ в Пскове»

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