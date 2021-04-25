ФАС проверит ценообразование на рынке недвижимости в регионах

12:53, 26 апреля 2021, ПАИ

В регионах России проверят ценообразование на рынке недвижимости. Такое поручение направила Федеральная антимонопольная служба РФ своим территориальным органам, пишет РИА Новости.

Глава ФАС Максим Шаскольский уточнил, что проверка пройдёт во всех регионах. «Но во многом это рынки конкурентные, как вы понимаете. Причины роста нам понятны, они известны. Мы проверяем также смежные рынки», - добавил руководитель ведомства.

Ранее антимонопольное ведомство также сообщало, что обнаружило признаки картельного сговора на рынке металлопроката. В отношении ряда металлотрейдеров было возбуждено дело.