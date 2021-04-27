Комиссия Совета законодателей единогласно поддержала предложение псковских депутатов
Предложение Псковского областного Собрания депутатов об изменении порядка распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов единогласно поддержали все члены комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству. Суть вопроса коллегам изложил спикер псковского парламента Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.
Председатель законодательного органа сообщил, что разрыв бюджетной обеспеченности между субъектами остаётся одной из важных проблем в распределении дотаций. С 2012 года объём средств, выделяемых из бюджета на эти цели, увеличился почти вдвое – с 397 млрд рублей до 718 млрд рублей. Но для Псковской области размер дотации все эти годы остаётся почти неизменным: в 2012 году – 4,1 млрд рублей, в 2020 – 4,68 млрд рублей. Из десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития у Псковской области рост дотации оказался самым низким.
При этом в 2021 году все субъекты с низким уровнем социально-экономического развития, кроме Псковской области, получили средства, недостающие для доведения до первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности. Причина неравного подхода – в росте налогового потенциала Псковской области за счёт роста нормативов по акцизам на нефтепродукты с 58,1% в 2019 году до 66,6% в 2020 году. По предварительным расчётам, в 2021 году рост составит 74,9%, в 2022 году – 83,3%, а в 2023 – 91,6%.
В 2021 году на долю акцизов на нефтепродукты в Псковской области приходится почти 23% налогового потенциала, используемого для расчёта дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности, тогда как в целом по Российской Федерации она колеблется около 5%.
Александр Котов обратил внимание, что в аналогичной ситуации оказались ещё семь регионов – Курганская область, Республика Карелия, Республика Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Республика Алтай и Алтайский край. Спикер напомнил, что псковские депутаты в октябре 2020 года направили обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу изменения подходов к распределению дотаций. Помимо регионов из приведённого перечня его поддержали 14 субъектов Российской Федерации.
«Доходы субъекта от акцизов на нефтепродукты, транспортного налога и штрафов за нарушение ПДД формируют дорожный фонд и не могут быть направлены на иные цели, в то время как средств на исполнение основных обязательств у региона оказывается недостаточно», - уточнил Александр Котов.
Предложение спикера псковского заксобрания коллеги из комиссии Совета законодателей не только поддержали, но и дополнили. Отдельные пункты в итоговое решение поступили по линии Совета Федерации как итог работы в Псковской области комитета по бюджету и финансовым рынкам – первый заместитель председателя комитета Сергей Рябухин внимательно ознакомился с ситуацией во время рабочей поездки в регион 7-8 апреля.
«Будем надеяться, нас услышат. Мы давно обращаем внимание на эту проблему. Подход к выравниванию бюджетной обеспеченности должен быть системным. Существующая методика была утверждена в 2004 году – 17 лет назад! С тех пор многое изменилось и в отдельных регионах, и в государстве в целом – например, реализуются национальные проекты, Псковская область успешно справляется с такими задачами. Но разрыв между обеспеченностью разных субъектов не только не сокращается – он растёт. Нам кажется, давно пора обратить самое серьёзное внимание на эту проблему», - уверен Александр Котов.
В 2020 году по итогам ноябрьской сессии псковские депутаты направили в правительство обращение с предложением изменить расчёт дотации регионам. Ранее спикер областного Собрания Александр Котов поднимал проблему на заседании Совета Федерации РФ, в ходе общения с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и в рамках работы комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.
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