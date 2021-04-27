Комиссия Совета законодателей единогласно поддержала предложение псковских депутатов

13:36, 27 апреля 2021, ПАИ

Предложение Псковского областного Собрания депутатов об изменении порядка распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов единогласно поддержали все члены комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству. Суть вопроса коллегам изложил спикер псковского парламента Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Председатель законодательного органа сообщил, что разрыв бюджетной обеспеченности между субъектами остаётся одной из важных проблем в распределении дотаций. С 2012 года объём средств, выделяемых из бюджета на эти цели, увеличился почти вдвое – с 397 млрд рублей до 718 млрд рублей. Но для Псковской области размер дотации все эти годы остаётся почти неизменным: в 2012 году – 4,1 млрд рублей, в 2020 – 4,68 млрд рублей. Из десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития у Псковской области рост дотации оказался самым низким.

При этом в 2021 году все субъекты с низким уровнем социально-экономического развития, кроме Псковской области, получили средства, недостающие для доведения до первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности. Причина неравного подхода – в росте налогового потенциала Псковской области за счёт роста нормативов по акцизам на нефтепродукты с 58,1% в 2019 году до 66,6% в 2020 году. По предварительным расчётам, в 2021 году рост составит 74,9%, в 2022 году – 83,3%, а в 2023 – 91,6%.

В 2021 году на долю акцизов на нефтепродукты в Псковской области приходится почти 23% налогового потенциала, используемого для расчёта дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности, тогда как в целом по Российской Федерации она колеблется около 5%.

Александр Котов обратил внимание, что в аналогичной ситуации оказались ещё семь регионов – Курганская область, Республика Карелия, Республика Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Республика Алтай и Алтайский край. Спикер напомнил, что псковские депутаты в октябре 2020 года направили обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу изменения подходов к распределению дотаций. Помимо регионов из приведённого перечня его поддержали 14 субъектов Российской Федерации.

«Доходы субъекта от акцизов на нефтепродукты, транспортного налога и штрафов за нарушение ПДД формируют дорожный фонд и не могут быть направлены на иные цели, в то время как средств на исполнение основных обязательств у региона оказывается недостаточно», - уточнил Александр Котов.

Предложение спикера псковского заксобрания коллеги из комиссии Совета законодателей не только поддержали, но и дополнили. Отдельные пункты в итоговое решение поступили по линии Совета Федерации как итог работы в Псковской области комитета по бюджету и финансовым рынкам – первый заместитель председателя комитета Сергей Рябухин внимательно ознакомился с ситуацией во время рабочей поездки в регион 7-8 апреля.

«Будем надеяться, нас услышат. Мы давно обращаем внимание на эту проблему. Подход к выравниванию бюджетной обеспеченности должен быть системным. Существующая методика была утверждена в 2004 году – 17 лет назад! С тех пор многое изменилось и в отдельных регионах, и в государстве в целом – например, реализуются национальные проекты, Псковская область успешно справляется с такими задачами. Но разрыв между обеспеченностью разных субъектов не только не сокращается – он растёт. Нам кажется, давно пора обратить самое серьёзное внимание на эту проблему», - уверен Александр Котов.

В 2020 году по итогам ноябрьской сессии псковские депутаты направили в правительство обращение с предложением изменить расчёт дотации регионам. Ранее спикер областного Собрания Александр Котов поднимал проблему на заседании Совета Федерации РФ, в ходе общения с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и в рамках работы комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.