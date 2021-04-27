Псковских родителей приглашают на онлайн-лекцию «Без этих игр – ребёнок тигр!»

15:14, 27 апреля 2021, ПАИ

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29 апреля состоится онлайн-встреча для родителей, в ходе которой специалисты расскажут о значении игры в жизни ребёнка и способах её организации. Об этом сообщается в группе «Программа «Укрепление семьи» Псков» в «ВКонтакте».

В рамках встречи специалисты расскажут о значении игры в жизни ребёнка, способах её организации, рассмотрят проблемные ситуации и ответят на волнующие родителей вопросы.

Ведущей встречи выступит руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи «Детские деревни — SOS Пушкин», психолог, арт-терапевт, сертифицированный тренер программы «Сильные родители — Сильные дети» Ольга Коршунова.

Запись на мероприятие осуществляется в группе «Программа «Укрепление семьи» Псков» в «ВКонтакте».