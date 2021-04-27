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Происшествия

Псковичка убила сожителя, который пытался выгнать её из дома

В Пскове женщине предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений сожителю со смертельным исходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном СУ СК России.

28-летняя жительница Пскова в первой половине дня 11 апреля 2021 года поссорилась с потерпевшим, который пытался выгнать её из дома за нравоучения. Схватив нож, женщина ударила его в бедро. В результате кровопотери мужчина скончался на месте до приезда медиков.

В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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