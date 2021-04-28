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Политика

В Плюссе запланировали на июнь этого года строительство пешеходного перехода через железную дорогу

В этом году в Плюссе запланировано строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути. Об этом Псковскому агентству информации сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Решение этого вопроса был на контроле парламентария.

В конце 2019 года во время рабочей встречи с активом Плюсского района местные жители озвучили Александру Козловскому проблему отсутствия безопасного пешеходного перехода через железнодорожные пути между улицей Промышленной и улице Комсомольской. Железная дорога, по сути, отделяет одну часть поселка от другой.

В настоящее время жители Плюссы, чтобы попасть в центральную часть поселка с наименьшими временными затратами вынуждены пересекать железнодорожные пути в неположенном для этого месте. Ближайший оборудованный переход находится на расстоянии более одного километра.

После обращения жителей поселка Александр Козловский направил запрос руководству РЖД с просьбой включить строительство перехода в инвестиционную программу компании. От РЖД был получен положительный ответ.

«В 2020 году шло проектирование объекта, решались вопросы о выделении финансирования. В этом большая заслуга администрации региона и губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. В июне планируется начать строительство объекта. Региональный комитет по транспорту держит на контроле эти мероприятия», – пояснил Александр Козловский.

На данный момент уже подписан «рамочный» договор, определен подрядчик. Начало строительства намечено на июнь этого года.

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