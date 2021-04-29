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Экономика

До 25 тысяч сократилось количество субъектов предпринимательской деятельности в Псковской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв на сессии Псковского областного Собрания выступил с отчетом о своей работе в 2020 году. Об этом сообщат корреспондент Псковского агентства информации.

Аркадий Мурылёв констатировал, что в 2020 году количество субъектов предпринимательской деятельности уменьшилось до 25 тысяч, однако в этом году падение приостановилось, и даже наметилась тенденция к росту.

По словам Аркадия Мурылёва, количество обращений от предпринимателей во время пандемии коронавируса увеличилось, многие жалобы были связаны с введением ограничительных мер и недоступностью мер поддержки во время пандемии.

Среди системных проблем, волнующих бизнес-сообщество, омбудсмен назвал существенную налоговую нагрузку и высокие тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ. Проблемы, связанные с коррупционной составляющей, по словам уполномоченного, минимальны – менее трёх процентов региональных предпринимателей обозначили эту тему как актуальную.

Депутаты обратили внимание на тесное и конструктивное взаимодействие бизнес-омбудсмена с профильным парламентским комитетом и депутатским корпусом в целом. 

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