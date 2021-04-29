Индекс производства в аграрном секторе Псковской области вырос на восемь пунктов

14:05, 29 апреля 2021, ПАИ

Доклад о результатах реализации областной аграрной политики в 2020 году рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на сессии 29 апреля.

Отчёт представил председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Объём производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в прошлом году превысил 45 млрд руб. В сравнении с 2019 годом индекс производства составил 108,9%. На поддержку агропромышленного комплекса в 2020 году направлено 1,3 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – 142,8 млн рублей. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства оценивается в 8,4 млрд рублей.

В общем объеме сельскохозяйственной продукции доля продукции растениеводства составила 16,4%, животноводства – 83,6%.

Посевная площадь незначительно сократилась (96,9% к уровню 2019 года) и составила 212,8 тысячи гектаров. В животноводстве, помимо ставшего уже традиционным роста производства свинины и мяса птицы, наблюдалось увеличение производства молока и среднего надоя на одну корову.

Доля племенного поголовья крупного рогатого скота в области составляет 46,7% от общего поголовья. В 2020 году приобретено 1544 головы племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

В регионе ведут производственную деятельность 266 крестьянско-фермерских хозяйств, которые производят 32,3% всего выращенного в области картофеля, 21% овощей и 6,9% молока. С 2012 года осуществляется грантовая поддержка фермеров, за это время финансовую помощь получили 155 хозяйств. Общий объём финансирования составил 381 млн рублей.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2020 году было экспортировано рапса на 50,2 млн долларов США, что превысило плановые показатели на 73%.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» реализованы пять проектов по благоустройству сельских территорий в Островском и Усвятском районах на общую сумму 5,1 млн рублей, а также построено 6,7 км газораспределительных сетей в Великолукском районе.