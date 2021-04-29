Роспотребнадзор создаст нормативы по школьному питанию

15:56, 29 апреля 2021, ПАИ

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Роспотребнадзор до нового учебного года разработает нормы по питанию для школьников, пишет «Парламентская газета».

Как подчёркивает зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, при разработке рациона школьников нужно исходить из потребностей детского организма, а не из конкретных сумм.

«Первая смена питается завтраком, вторая смена питается обедом — вот эти нормативы нам нужны. С тем, чтобы мы не от 70 рублей или от 100 рублей плясали, а от физиологически необходимого объема и под него уже просили деньги», — отметил Геннадий Онищенко.

Замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что на данный момент идёт разработка конкретных рецептур с учётом региональных особенностей. Методические рекомендации по питанию школьников планируется подготовить до начала нового учебного года.