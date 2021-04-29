В период майских праздников в Псковскую область ожидается поступление еще двух траншей вакцины от коронавируса

19:04, 29 апреля 2021, ПАИ

На заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции под председательством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова рассмотрели функционирование систем здравоохранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

В настоящее время деятельность сферы здравоохранения в части оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией осуществляется в штатном режиме. Действующий коечный фонд — 460 мест, в случае роста заболеваемости он может быть оперативно увеличен, медицинскую помощь на амбулаторном лечении получили около 11 тыс пациентов, сообщила зам председателя регионального Комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Заместитель руководителя профильного Комитета также отметила, что в настоящее время вектор активности системы здравоохранения в области повернут в сторону профилактической работы, в частности — вакцинации. Прививочные пункты развернуты во всех муниципалитетах региона. Для удобства граждан предусмотрены мобильные способы вакцинации. Препарат в учреждениях имеется в достаточном количестве. В период майских праздников ожидается поступление еще двух траншей вакцины. Распределение препарата между медицинскими учреждениями осуществляется по мере темпов реализации раннее поступивших доз препарата, проинформировала Надежда Рагозина.

Глава региона обратил внимание на то, что принципиально важно, чтобы в период майских праздников не произошло приостановления вакцинации населения от COVID-19. Михаил Ведерников также подчеркнул, чтобы в регионе оперативно были приняты меры по ликвидации очереди на вакцинацию.

В рамках обсуждения вопросов, касающихся сферы здравоохранения, отдельное внимание было отведено теме медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Как отметила и.о. председателя Комитета по здравоохранению, в настоящее время в рамках оказания такой помощи населению пациенты распределяются в профильные отделения Псковской городской больницы. При этом, Надежда Рагозина отметила, что специализированное отделение возможно организовать на базе пульмонологического отделения учреждения, тем более у сотрудников больницы есть опыт ведения постковидных больных.

Губернатор поддержал данную идею и поручил Комитету подготовить информацию о емкостях и кадровом решении в отношении будущего реабилитационного отделения, выразив готовность оказать содействие в решении данного вопроса.

Также в ходе заседания оперативного штаба были также рассмотрены вопросы организации и контроля правопорядка, пожарной и санитарной безопасности в период праздничных и нерабочих дней с 1 по 10 мая. Отдельно была обсуждена готовность региона к проведению детской летней оздоровительной кампании.