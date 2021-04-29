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Политика

Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с четырёхдневным рабочим графиком в некоторых регионах

Дмитрий Медведев впервые озвучил мысль о четырёхдневной рабочей неделе в 2019 году. Фото REUTERS

Постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю можно начать в рамках эксперимента на уровне региона или группы компаний, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом написал News.Mail.

«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три», - сказал зампредседателя Совбеза.

Медведев подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть ступенчатым, чтобы в отдельных случаях избежать безработицы. При этом зарплата сотрудников должна быть сохранена в прежнем размере, а производительность — остаться на том же уровне, уточнил Дмитрий Анатольевич.

Накануне экс-президент также высказался о переходе на четырехдневку и подчеркнул, что сейчас «мир движется в этом направлении». По его мнению, переход должен быть максимально аккуратным и основываться на экономической логике.

Медведев озвучил идею перехода на неделю с четырьмя рабочими днями в июне 2019 года, тогда он был премьер-министром.

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