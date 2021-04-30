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Политика

Представители Белоруссии посетили Псковскую область с рабочим визитом

В Псковской области с рабочим визитом находятся руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Калининграде Сергей Молунов и руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Игорь Заломай. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках визита в регион гости в первую очередь почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Вместе с заместителем губернатора Псковской области Нинель Салагаевой, и. о. руководителя представительства МИД России в Пскове Александром Ивановым представители белорусской делегации возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове.

Затем в администрации Псковской области состоялось рабочее совещание, где стороны обсудили вопросы сотрудничества в отраслях экономики, а также перспективы развития совместных проектов в сельском хозяйстве, строительстве, торговле, жилищно-коммунальной сфере. Отдельно была рассмотрена тема российско-белорусского сотрудничества в области развития транспортного комплекса Псковской области. Нинель Салагаева положительно отозвалась о белорусской автобусной технике, которая уже активно эксплуатируется на маршрутах псковского автобусного сообщения.

По итогам встречи стороны договорились о развитии взаимовыгодного сотрудничества, как в экономической, так и культурной сферах. Белорусская сторона передала приглашение на сельскохозяйственную выставку-ярмарку «Белагро», которая пройдёт в июне 2021. В свою очередь Нинель Салагаева пригласила белорусских коллег на псковский Форум приграничных регионов. Его планируется провести во второй половине текущего года.

Добавим, в рамках визита белорусской делегации в регион состоялась встреча с представителями Торгово-промышленной палаты Псковской области, на которой обсудили итоги работы за 2020 год и наметили дальнейшие планы в рамках сотрудничества.

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