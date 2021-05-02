Возгорание в поле произошло на территории Псковского района

23:23, 02 мая 2021, ПАИ

На территории Псковского района произошло возгорание в поле. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

2 мая около 22:30 в районе деревни Шахницы Псковского района произошло возгорание сухой травы в поле. По предварительным данным, имеется угроза распространения огня в сторону деревни.

На месте происшествия работают пожарные подразделения.