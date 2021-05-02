Возгорание в поле произошло на территории Псковского района
На территории Псковского района произошло возгорание в поле. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
2 мая около 22:30 в районе деревни Шахницы Псковского района произошло возгорание сухой травы в поле. По предварительным данным, имеется угроза распространения огня в сторону деревни.
На месте происшествия работают пожарные подразделения.
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