Volkswagen Jetta перевернулся после столкновения с «Нивой» в Опочке

17:23, 03 мая 2021, ПАИ



3 мая около 16:00 у дома №61 по улице 2-й Ленинской столкнулись два легковых автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Красный маяк» Опочецкого района. По предварительной информации, водитель автомобиля «Нива» не выполнил требования знака «Уступи дорогу». Пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция.