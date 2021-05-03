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Происшествия

Volkswagen Jetta перевернулся после столкновения с «Нивой» в Опочке

Фото: Газета «Красный маяк» Опочецкого района
3 мая около 16:00 у дома №61 по улице 2-й Ленинской столкнулись два легковых автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Красный маяк» Опочецкого района. По предварительной информации, водитель автомобиля «Нива» не выполнил требования знака «Уступи дорогу». Пострадавших нет. 

Фото: Газета «Красный маяк» Опочецкого района

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция.

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