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В Пскове разыскивается 54-летний Васильев Андрей Иванович

Разыскивается Васильев Андрей Иванович. Фото Псковский поисковый отряд Лиза Алерт

Как сообщил ПАИ псковский поисковый отряд «Лиза Алерт», разыскивается  пятидесятичетырёхлетний мужчина Васильев Андрей Иванович. Высокий (189 см), плотного телосложения, волосы седые, глаза светло-серые. Был одет в чёрную куртку, чёрный свитер с красно-белыми узорами, тёмно-синие джинсы и чёрные кожаные туфли. С собой была большая чёрная сумка через плечо. С 30 апреля 2021 года его местонахождение неизвестно.

 

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