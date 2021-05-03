В Пскове разыскивается 54-летний Васильев Андрей Иванович

23:10, 03 мая 2021, ПАИ

Как сообщил ПАИ псковский поисковый отряд «Лиза Алерт», разыскивается пятидесятичетырёхлетний мужчина Васильев Андрей Иванович. Высокий (189 см), плотного телосложения, волосы седые, глаза светло-серые. Был одет в чёрную куртку, чёрный свитер с красно-белыми узорами, тёмно-синие джинсы и чёрные кожаные туфли. С собой была большая чёрная сумка через плечо. С 30 апреля 2021 года его местонахождение неизвестно.



