Банки предупредили о возможном наказании за досрочное погашение кредита

10:05, 04 мая 2021, ПАИ

Адвокат Алексей Гавришев предупредил россиян о возможном наказании со стороны банков за досрочное погашение кредита, сообщает «Лента. ру» со ссылкой на агентство «Прайм».

Он напомнил, что с 2011 года российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения кредитов без начисления комиссий и дополнительных платежей.

«Если это не прописано в договоре, то заемщик в течение тридцати дней должен предупредить кредитную организацию о планах выплатить долг. Однако не все банки следуют закону и могут наказать заемщика штрафом за нарушение договора», - отметил Гавришев.

С другой стороны, банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если они отказываются принять заявление или препятствуют другими способами, нужно потребовать от них обосновать такие действия в письменном виде. Кроме того, если банк все же наложил штраф за досрочное погашение кредита, решение можно оспорить в суде.

Так считает юрист Егор Редин, также давший комментарий изданию.