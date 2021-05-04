Псковичи заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Санкт-Петербурге

11:31, 04 мая 2021, ПАИ

В Санкт-Петербурге прошел второй этап всероссийских соревнований по дзюдо – Лига дзюдо «Аврора» 2021 среди юношей и девушек, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной федерации дзюдо. За призовые места боролись юноши и девушки 2005-2006 годов рождения и 2009-2010 годов рождения.

Псковичи стали призерами в своих весовых категориях. Георгий Филиппов занял второе место среди спортсменов весом до 60 кг. Матвей Степанов провел шесть схваток в категории до 38 кг и в финале занял третье место. Егор Мельник боролся за медали в весовой категории до 46 кг, уверенно дошел до финала и уступил только победителям, завоевав бронзовую награду.