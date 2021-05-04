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Политика

Все МФЦ Псковской области будут работать по принципу одного окна

МФЦ будут работать по принципу «одного окна». Фото Грани

Президент РФ в послании Федеральному Собранию заявил, что уже в 2022 году будут внедряться принципы «социального казначейства». Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, сообщили на сайте Государственной Думы.

«Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе», — подчеркнул президент.

Кроме того, он поручил выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

С 1 мая вступает в силу закон, согласно которому функционал портала госуслуг будет доступен также через интегрированные с ним информационные системы, например через информационную систему МФЦ и различные ведомственные порталы.

Речь идёт, например, о таких процедурах, как доступ физлиц и организаций к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предоставление в электронной форме документов и сведений, размещённых в государственных информационных системах, возможность электронной записи на приём для получения госуслуг и их результатов.

Экстерриториальные услуги можно получить в любом МФЦ или ближайшем подразделении профильного госоргана. Принцип экстерриториальности означает, что за услугой можно обратиться независимо от того, где человек зарегистрирован или проживает. Причём такая возможность есть и у юрлиц.

В феврале председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка таких услуг.

Теперь без привязки к прописке можно обращаться за справками об инвалидности и выписками из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), в ПФР для корректировки сведений на лицевом счёте и подавать заявление на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов. 

Юрлица смогут обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов, а также обращаться за аттестацией в региональные отделения Ростехнадзора по вопросам промышленной безопасности.

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