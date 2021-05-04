Банки повысят ставки по ипотечным кредитам

23:43, 06 мая 2021, ПАИ

Ставки по ипотечным кредитам вырастают вслед за повышением ключевой процентной ставки Центробанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Сбербанк. Ставки вырастут с 7 мая.

«С завтрашнего дня действительно будет повышение ставок по кредиту. У нас ставка увеличится на 0,4 п. п. в зависимости от того, в каком формате вы подаёте заявку. 7,3 % сейчас базовая ставка [по ипотеке на готовое жильё] — это с учётом всех скидок, и первоначальный взнос — более 20 % от стоимости недвижимости. Если у вас остаются такие же параметры, у вас [ставка] прибавится на 0,4 п. п., то есть у вас ставка станет 7,7 %», — цитирует издание слова представителя сервиса Сбербанка.

Напомним, в конце апреля Банк России повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5 %.