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Экономика

Банки повысят ставки по ипотечным кредитам

Ставки по ипотечным кредитам вырастают вслед за повышением ключевой процентной ставки Центробанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Сбербанк. Ставки вырастут с 7 мая.

«С завтрашнего дня действительно будет повышение ставок по кредиту. У нас ставка увеличится на 0,4 п. п. в зависимости от того, в каком формате вы подаёте заявку. 7,3 % сейчас базовая ставка [по ипотеке на готовое жильё] — это с учётом всех скидок, и первоначальный взнос — более 20 % от стоимости недвижимости. Если у вас остаются такие же параметры, у вас [ставка] прибавится на 0,4 п. п., то есть у вас ставка станет 7,7 %», — цитирует издание слова представителя сервиса Сбербанка.

Напомним, в конце апреля Банк России повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5 %.

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