Ольга Дементьева: Экономический рост страны невозможен без химической технологии

16:34, 28 мая 2021, ПАИ

Экономический рост страны невозможен без химической технологии. Об этом заявила начальник отдела развития в ООО «Титан-Полимер» Ольга Дементьева на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации 28 мая.

Ольга Дементьева рассказала, что химический комплекс разделяют на химическую промышленность и он включает в себя производство минеральных удобрений, лакокрасочных материалов и т. д.

«В мировой экономике химическая отрасль является базовой, оказывает влияние на другие отрасли — строительство, сельское хозяйство», - заметила Дементьева, добавив, что химическая технология является основой для большинства современных материалов.

Спикер рассказала, что химический комплекс является самым наукоемким.

«Если мы решаем наукоемкие задачи, ПЭТ является базой для композиционных материалов, - уверена Ольга Дементьева. - Это даёт огромный толчок развитию экономики региона, это стратегический и приоритетный проект. Без химии не развиваются другие ключевые отрасли».