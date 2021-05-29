В Новом клипе лидера группы Rammstein снялись Александр Ревва и бюст Ленина

00:16, 29 мая 2021, ПАИ

Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн в своём Instagram опубликовал небольшой отрывок видео из нового клипа. Судя по нему, в музыкальном клипе снялась «бабушка лёгкого поведения» — Александр Ревва. Кроме негов в отрывке есть белоснежный бюст Владимира Ленина, из глаз которого течёт кровь.Тилль Линдеманн написал, что композиция называется «Ich hasse kinder»., что переводится как «Я ненавижу детей».



Rammstein — немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала . Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен.