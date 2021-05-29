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В Красногородске прошла игра «Что? Где? Когда?»

Красногородские знатоки проиграли. Фото Софии Васильевой

Поражение - лишь стимул к победе. К такому выводу пришли участники интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?», который состоялся вчера, 28 мая, вечером в танцевальном зале посёлка Красногородска. ПАИ узнало об этом событии от корреспондента газеты «Заря». Традиционно организатором игры выступил районный Дом культуры. Стоит признать, что вопросы были на этот раз довольно сложными.

В игре, как обычно, приняли участие постоянные команды клуба знатоков (капитаны команд Дмитрий Игнатьев и Светлана Павлова). Для команды Светланы Павловой игра завершилась со счётом 0:6 в пользу зрителей. Команда Дмитрия Игнатьева на этот раз тоже проиграла зрителям со счётом 4:6.

Лучшим игроком игры был признан Александр Добрынин из команды Дмитрия Игнатьева. Самыми интересными были признаны вопросы Владислава Андреева и команды Светланы Павловой. Владислав предоставил знатокам фото с ружьём. Им нужно было ответить, для охоты на кого в XIX веке применялось это длинное крупнокалиберное ружьё. Оказалось, для охоты на уток. А команда Светланы Павловой спрашивала, почему, когда был выпущен плакат для рекламы обезболивающего средства, состоящий из рисунков, на которых женщине становится лучше от приёма таблетки, в Европе увеличился спрос на это лекарство, а в Саудовской Аравии эта акция стала настоящей антирекламой? Выяснилось, что у арабов картинки рассматриваются не слева направо, а наоборот. Поэтому они увидели на картинках ухудшение состояния после принятия таблетки, а не улучшение, как европейцы. Именно поэтому там лекарственный препарат не пользовался спросом. Лучшему игроку и авторам самых интересных вопросов вручили памятные подарки.

Теперь знатоки и зрители будут готовиться и с нетерпением ждать новой игры «Что? Где? Когда?»

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