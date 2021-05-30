Предварительное голосование «Единой России» активно идет в районах Псковской области

14:29, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая в районах Псковской области активно идет предварительное голосование по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия». Об этом пишут районные газеты.

За кандидатов отдал свой голос глава Бежаницкого района Сергей Михеев, сообщает газета «Сельская новь».

«Это событие серьезное, нас в сентябре ожидают выборы как в Псковское областное Собрание, так мы будем формировать и Государственную Думу. Сегодня политические партии, в том числе и «Единая Россия», готовятся к этим важным событиям. Нам должно быть не безразлично, кто будем представлять интересы в этих законодательных органах власти, как областного, так и федерального уровней», - сказал Сергей Михеев.

Депутат Плюсского районного Собрания депутатов Ольга Сорокина: «Я ответственно отношусь к выбору будущего нашего района, поэтому просто не могла не прийти на выборы. Считаю, что это должен сделать каждый ответственный гражданин».

Старейший член партии Плюсского районного отделения партии «Единая Россия», 86-летний ветеран Григорий Мочульский: «Партия выдвигает в депутаты достойных людей и наша задача — сделать среди них правильный выбор. Нельзя оставаться в стороне, ведь это долг каждого из нас». Об этом сообщает газета «Плюсский край».

Свой голос на праймериз «Единой России» отдала и глава гордского поселения Пустошка Оксана Бугрякова, сообщает районная газета «Веред».

«В Пустошкинском районе открылись три избирательных участка для проведения в очном формате предварительного голосования партии «Единая Россия. - сказала Оксана Бугрякова. - Я уже проголосовала заранее в электронном формате. Хочу отметить, что участки оснащены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты».

Как пишет районная газета «Наша жизнь» Пыталовского района, предварительное голосование по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия» прокомментиовал и секретарь местного отделения партии в Пыталовском районе Анатолий Бойцов: «Сегодня в нашем районе проходит предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для их дальнейшего участия в основных выборах. Избиратели голосуют за тех, кого хотели бы видеть кандидатами от партии, что позволяет значительно обновить кадровый состав депутатского корпуса. Граждане откликнулись на призыв и приходят на счетные участки с самого утра, так как выбор зависит напрямую от избирателя. Приходите и поддерживайте кандидатов, которых вы считаете достойными».

Секретарь Великолукского местного районного отделения партии «Единая Россия», председатель Великолукского районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов также принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

Владимир Спиридонов пришел на счетный участок в Переслегинский Дом культуры сразу же после его открытия. «Предварительное голосование — это возможность наших жителей самим выбрать достойных кандидатов, пользующихся уважением населения. Сегодня выбирают люди, а не партия», - пояснил Владимир Спиридонов.

Одной из первых в Красногородском районе проголосовала глава муниципалитета — Валентина Понизовская, пишет районная газета «Заря».

«Мне, как главе Красногородского района и как его жительнице, не всё равно, кто будет представлять наш регион в Госдуме. Депутат любого уровня – это очень ответственная должность, а уж Государственной Думы – тем более. Так же ответственно нужно подойти и к выбору кандидатов в Псковское областное Собрание депутатов. На мой взгляд, это должны быть люди, крайне неравнодушные ко всему, что происходит у нас в регионе. Предварительное голосование даёт возможность выбрать самых сильных кандидатов, которые пройдя это испытание и одержав победу, получают доверие всех избирателей, а не только членов «Единой России». Поэтому я призываю всех прийти сегодня на счётные участки и проголосовать за действительно достойных людей, которым мы доверим защищать наши интересы на самом высоком уровне!», - сказала Валентина Понизовская.

Районная газета «Струги» пишет, что в числе первых проголосовать в сельском поселении «Новосельская волость» на участок пришел депутат Стругокрасненского районного Собрания депутатов, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» в селе Новоселье Константин Богович.

«Я всегда принимаю участие во всех выборах и голосованиях. Считаю, что это надо делать обязательно, ведь мы сами определяем будущее своей страны, своей области и района. У нас в Новосельской волости явка на участки всегда неплохая. И сегодня люди идут, голосуют. Более молодое поколение сделали свой выбор раньше при помощи электронного голосования. Мы определяем сильнейших и достойных кандидатов, которые будут представлять партию на предстоящих осенью выборах. И я сделал свой выбор», - сказал Константин Богович.

Глава Порховского района Юрий Валентинович Семёнов также сделал свой выбор и прокомментировал важность происходящего события, пишет газета «Порховский вестник»: «Голосование по отбору кандидатов, которое проходит с 24 мая, включая сегодняшний день, — это проявление демократии в истинном его понимании. Сами люди предварительно выбирают того, кто непосредственно будет представлять их интересы от политической партии "Единая Россия" в Государственной думе и в Псковском областном Собрании. Из списка достойных кандидатов народ выбирает и определяет наиболее достойных. Конечно, это очень трудно сделать, но необходимо. От активности жителей сейчас зависит будущее нашего района, нашего региона».

Предварительное голосование также активно идет и в Невельском районе, сообщает районная газета «Невельский вестник». Свой голос за кандидатов отдал и глава Невельского района Олега Майоров.

«Партия парламентского большинства остаётся практически единственной политической силой, которая при формировании своих списков на выборы применяет технологии предварительного голосования, напрямую советуется с избирателями, не играет в закулисные игры внутри партийного аппарата. Предварительное голосование является фундаментом, на котором вырабатывается и конкретная партийная программа, и широкое общественное согласие», - сказал глава района.

Избирательный участок по предварительному голосованию за кандидатов «Единой России» посетил глава Островского района Дмитрий Быстров, сообщает районная газета «Островские вести».

«Сам я проголосовал через интернет, на сайте, — сказал Дмитрий Михайлович. — Вообще считаю, что за электронным голосованием наше будущее. Не надо тратить своё личное время и идти на избирательный участок. И потом для избирателей это определённая тренировка возможности голосования при помощи компьютера. Призываю всех, кто не воспользовался такой возможностью, прийти на избирательный участок и проголосовать в очном формате. Сегодня последний день, когда можно отдать свой голос за кандидата от партии «Единой России», который будет представлять наш район в Псковском областном Собрании депутатов и Государственной Думе», - сказал Дмитрий Быстров.

В предварительном голосовании «Единой России» также приняла участие и глава Пыталовского района Вера Кондратьева, сообщает районная газета «Наша жизнь».

«Праймериз – это значимое событие для территории Псковской области и нашего Пыталовского района. В ходе предварительного голосования мы выбираем лучших кандидатов — тех, кто будет представлять наши интересы, оказывать помощь и поддержку в развитии района; тех, кто будет работать на благо своего края. Считаю, что предварительное голосование важно для каждого жителя. Выбор тех, кому в дальнейшем мы сможем доверять принятие решений, зависит только от нас», - отметила Вера Кондратьева.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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