Алексей Кириллов: Предварительное голосование «Единой России» организовано на хорошем уровне
30 мая в день предварительного голосования по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия» председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов принял участие в выездной проверке на избирательном округе №3. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Алексей Кириллов проверил организацию и проведение голосования на участке в Центральной городской библиотеке в Пскове.
«Механизм голосования – простой и понятный, избиратели приходят на участок со своим паспортом и голосуют. В каждом из участков есть СИЗы, санитайзеры, соблюдаются эпидемиологические нормы. Организация на хорошем уровне», - отметил Алексей Кириллов.
30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.
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Алексей Кириллов: Предварительное голосование «Единой России» организовано на хорошем уровне