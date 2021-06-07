47 пьяных водителей выявили в Псковской области за неделю

10:16, 07 июня 2021, ПАИ

С 31 мая по 6 июня сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области выявили 47 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, из них за повторное управление в состоянии опьянения задержали пять водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за неделю дорожные полицейские пресекли в Псковской области 1 920 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

За семь дней в регионе зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 29 человек получили травмы различной степени тяжести, четыре человека погибло.