Александр Котов: Члены и сторонники «Единой России» желают изменить жизнь страны в лучшую сторону

16:08, 07 июня 2021, ПАИ

Члены и сторонники партии «Единая Россия» желают изменить жизнь каждого гражданина и страны в лучшую сторону. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов на XXVII конференции реготделения партии 7 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов отметил, что эта конференция регионального отделения «Единой России» даёт старт работе партии на предстоящих выборах. Он поздравил всех тех, кто победил в праймериз и будет представлять «Единую Россию» на выборах осенью этого года.

«К сожалению, не все стали победителями, но я рассчитываю, что все участники предварительного голосования окажут помощь тем, кто будет выдвинут на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание», – сказал он.

По его словам, впереди единороссов ожидает сложный, ответственный этап парламентских выборов.

«Задача любой партии – борьба за власть и победа на выборах. Поэтому перед нами стоит задача, чтобы наш кандидат победил и на выборах в Госдуму, чтобы по всем одномандатным округам наши кандидаты одержали победу на выборах в Псковское областное Собрание. Наша главная задача заключается в том, чтобы партия набрала как можно больший процент в нашем регионе как на выборах в Государственную Думу, так и в Псковское областное Собрание депутатов. У нас есть реальный шанс получить искомое большинство, так как сторонники и члены партии – активные люди, которые хотят изменить жизнь России и каждого гражданина страны в лучшую сторону», – подчеркнул Александр Котов.