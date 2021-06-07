Президент Украины напрашивается на переговоры с Америкой раньше Путина
Администрация Джо Байдена передумала организовывать встречу с Владимиром Зеленским перед американо-российским саммитом. Об этом рассказал телеканал «360».
Эксперты уверены, что у Байден просто не сможет выделить время для разговора с украинским президентом, да и вопрос Украины для американцев сейчас не особо важен. Поэтому Штаты решили миновать встречу с Зеленским и обсудить более глобальные вопросы с российским лидером.
Сам Зеленский заявил, что готов встретиться с американским коллегой перед российско-американским саммитом в Женеве. Зеленский надеялся обсудить «Северный поток — 2». Контакт с американским коллегой «в той или иной форме» возможен, подчеркнули в Киеве. В администрации Зеленского говорят, что телефонный разговор все же состоится.
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