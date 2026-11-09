Китай ужесточит экспорт автомобилей: что будет с поставками в Россию

15:41, 09 ноября 2026, ПАИ

С 1 января 2027 года китайские автопроизводители будут обязаны подтверждать наличие сервисной инфраструктуры за рубежом для получения права на экспорт. Как сообщает «Российская газета», без выполнения этих требований вывоз машин из Китая будет запрещён.

Согласно новым нормам, компаниям необходимо предоставить государству доказательства наличия как минимум 50 авторизованных сервисных центров в стране присутствия. Такие центры должны располагать соответствующими разрешениями, договорами, сертификатами, оборудованием и квалифицированным персоналом. Кроме того, потребуется подтвердить наличие запчастей для планового обслуживания. Отмечается, что с 2026 года вывезти автомобиль из КНР без согласия производителя можно только после того, как он простоял на учёте в стране 180 дней – после этого машина даже с нулевым пробегом считается подержанной.

Вице-президент Национальной ассоциации производителей автокомпонентов Антон Шапарин пояснил, что Китай стремится доказать надёжность и современность своих автомобилей для конкуренции с западными аналогами, поэтому контроль за обслуживанием и ремонтом становится важным аспектом.

Глава «Автостата» Сергей Целиков отметил, что крупные игроки российского рынка – Chery, Geely, Haval и Changan – имеют прочные позиции и не пострадают от нововведений. У них уже есть сервисные сети, налаженные поставки запчастей и контракты с дилерскими центрами, поэтому новые правила не скажутся на их деятельности. Сложности могут возникнуть у марок, официально не представленных в России, – Zeekr, Xiaomi, BYD и других, поскольку значительная часть этих автомобилей ввозится по параллельному импорту. Тем не менее, по мнению Целикова, в глобальном плане ситуация не изменится, и автомобили из Китая продолжат поступать на российский рынок.